Alacak meselesinden çıkan kavgaların sonu gelmiyor.
Bu olaylardan biri de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi.
Olay, çay ocağına gelen iki grubun alacak meselesinden tartışmasıyla başladı.
Alacak meselesi kavgaya dönüştü
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, taraflar birbirine tekme ve tokat savururken çay ocağında bulunan masa, sandalye ve okey ıstakaları havada uçuştu.
Hızını alamayan taraflar çay ocağına sığmayarak sokakta devam etti.
Kavga sonucunda camları kırılan çay ocağında büyük hasar oluştu.
Polis ekipleri ayırdı
4 kişinin hafif yaralandığı kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.
Kavgaya karıştığı belirlenen kişiler, polis tarafından gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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