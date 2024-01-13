Haberler



3. Sayfa



Şanlıurfa'da alacak meselesi kavgaya dönüştü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu

Şanlıurfa'da alacak meselesi kavgaya dönüştü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu Çay ocağında iki grup arasında alacak davasından çıkan tartışma kavgaya dönüşürken olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.