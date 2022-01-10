Euro
15.6785
-0.30%
Dolar
13.8178
0.08%
Altın
798.3110
0.13%
Borsa
2,060.43
1.33%
Bitcoin
585.238
-1.31%
BTXN Coin
33.66
-0.02%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Şanlıurfa'da anne ve oğlu, su ısıtma cihazından akıma kapılarak öldü

    İçerisine rezistans bulunan su dolu kovanın devrilmesiyle akıma kapılan 20 yaşındaki genç çığlık attı. Oğlunu elektrik akımından kurtarmak isteyen anne ve oğlu, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da anne ve oğlu, su ısıtma cihazından akıma kapılarak öldü

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kaplan Mahallesi'nde 20 yaşındaki Ramazan Kaplan, içerisinde rezistans bulunan su dolu kovanın devrilmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

    Oğlunun çığlıklarını duyan 57 yaşındaki anne Naile Kaplan da oğlunu kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı.

    ANNE VE OĞLU, KURTARILAMADI

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

    CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

    Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da anne ve oğlu, su ısıtma cihazından akıma kapılarak öldü #1


    Görüş Bildir