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- Şanlıurfa'da anne ve oğlu, su ısıtma cihazından akıma kapılarak öldü
Şanlıurfa'da anne ve oğlu, su ısıtma cihazından akıma kapılarak öldü
İçerisine rezistans bulunan su dolu kovanın devrilmesiyle akıma kapılan 20 yaşındaki genç çığlık attı. Oğlunu elektrik akımından kurtarmak isteyen anne ve oğlu, hayatını kaybetti.
- İHA
- 10.01.2022 - 11:56
- Güncelleme : 10.01.2022 - 12:03
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kaplan Mahallesi'nde 20 yaşındaki Ramazan Kaplan, içerisinde rezistans bulunan su dolu kovanın devrilmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Oğlunun çığlıklarını duyan 57 yaşındaki anne Naile Kaplan da oğlunu kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı.
ANNE VE OĞLU, KURTARILAMADI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.