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    Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

    İhbar üzerine gelen 112 ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin, soluk borusuna süt kaçtığı tespit edildi.
    • AA
    • 22.11.2020 - 12:43
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    Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi kırsalında bulunan Selman Mahallesi'nde 8 aylık Fatma Yıldı'yı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

    Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇTI

    Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Fatma bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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