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Şanlıurfa'da araç uçuruma düştü: 2 ölü 6 yaralı

Şanlıurfa'da araç uçuruma düştü: 2 ölü 6 yaralı

Siverek-Adıyaman yolu üzerinde seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak uçuruma düştü. Yaşanan kazada ise 1'i bebek 2 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı.