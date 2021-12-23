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- Şanlıurfa'da araç uçuruma düştü: 2 ölü 6 yaralı
Şanlıurfa'da araç uçuruma düştü: 2 ölü 6 yaralı
- İHA
- 23.12.2021 - 09:12
- Güncelleme : 23.12.2021 - 09:59
Şanlıurfa’da Siverek ilçesinden Adıyaman'a doğru seyir halinde olan Abdurrahman Akgün (41) idaresindeki 48 SJ 029 plakalı araç kontrolden çıktı.
UÇURUMA DÜŞTÜ
Direksiyon kontrolünün kaybedildiği araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaşanan kazada ise araçta bulunan Nisa Ekinci adlı bebek ile Elif Naz Köroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte Azra Ebrar, Aleyna (6), Medine Köroğlu (38) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.
Şanlıurfa'da araç uçuruma düştü: 2 ölü 6 yaralı VİDEO
6 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi altına alırken, hayatını kaybeden 2 kişi ise cenazesi Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.