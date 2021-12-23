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    Şanlıurfa'da araç uçuruma düştü: 2 ölü 6 yaralı

    Siverek-Adıyaman yolu üzerinde seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak uçuruma düştü. Yaşanan kazada ise 1'i bebek 2 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 09:59
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    Şanlıurfa'da araç uçuruma düştü: 2 ölü 6 yaralı

    Şanlıurfa’da Siverek ilçesinden Adıyaman'a doğru seyir halinde olan Abdurrahman Akgün (41) idaresindeki 48 SJ 029 plakalı araç kontrolden çıktı.

    UÇURUMA DÜŞTÜ

    Direksiyon kontrolünün kaybedildiği araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Yaşanan kazada ise araçta bulunan Nisa Ekinci adlı bebek ile Elif Naz Köroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte Azra Ebrar, Aleyna (6), Medine Köroğlu (38) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

    Şanlıurfa'da araç uçuruma düştü: 2 ölü 6 yaralı VİDEO

    6 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi altına alırken, hayatını kaybeden 2 kişi ise cenazesi Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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