Şanlıurfa'da aracına çakar takan sürücüye 138 bin TL para cezası verildi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimler sırasında yapılan kontrollerde yetkisiz çakar lamba kullanan bir kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 TL trafik idari para cezası kesildi.