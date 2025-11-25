Şanlıurfa'da aracına çakar takan sürücüye 138 bin TL para cezası verildi

- Şanlıurfa'da yapılan trafik denetimlerinde, çakar lamba kullanan bir kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 TL para cezası kesildi.
Şanlıurfa'da trafikte sıkı bir denetim uygulanıyor.
Yapılan trafik denetimlerinde çakar lamba takılı bir kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan incelemede sürücünün çakar lamba bulundurmaya veya kullanmaya yetkili olmadığı tespit edildi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Bu kapsamda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2. maddesi gereğince 138 bin 172 TL trafik idari para cezası kesildi.
Usulsüz çakar kullanımı nedeniyle yalnızca para cezası değil, ek yaptırımlar da uygulandı.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek Suruç Gündüz yediemin otoparkına çekildi ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.