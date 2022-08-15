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Şanlıurfa’da aracıyla merdivenden inmeye çalışan sürücü kamerada

Şanlıurfa’da aracıyla merdivenden inmeye çalışan sürücü kamerada

Bir sürücü, yolu kullanmak yerine merdiveni tercih ederek otomobilini indirmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, aracın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldığı öğrenildi.