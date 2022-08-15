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    Şanlıurfa’da aracıyla merdivenden inmeye çalışan sürücü kamerada

    Bir sürücü, yolu kullanmak yerine merdiveni tercih ederek otomobilini indirmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, aracın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldığı öğrenildi.
    • 15.08.2022 - 16:36
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    Şanlıurfa’da aracıyla merdivenden inmeye çalışan sürücü kamerada

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, köprülü kavşak çalışmasının olduğu bölgede ekiplerin belirlediği yolu kullanmak yerine merdivenli yolu kullanmaya çalıştı.

    Aşağı inmeye çalışan sürücünün otomobili merdivenlerin ortasında takıldı.

    Altı yere değdiği için daha fazla ilerleyemeyen otomobili görenler sürücünün yardımına koştu.

    Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

    İHA’nın haberine göre vatandaşlar, otomobili geri itmeye çalışarak geldiği yöne doğru çıkmasını sağlamaya çalıştı.

    Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen olayda, otomobilin uzun uğraşlar sonunda kurtarıldığı belirtildi.

    Şanlıurfa’da aracıyla merdivenden inmeye çalışan sürücü kamerada #1


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