Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığında kan döküldü: Baba öldü, oğlu yaralı Birecik ilçesinde fıstık bahçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Kenan Oktay’ın öldüğü ve oğlu Mahmut Oktay’ın yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

DHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde Kenan Oktay ve oğlu Mahmut Oktay bahçede fıstık ağaçlarını budadıkları sırada aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kişiler yanlarına geldi.

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma kazmalı, kürekli ve tabancalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Kenan Oktay ve oğlu Mahmut Oktay yaralandı.

İhbarla gelen ekiplerin Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılardan Kenan Oktay hayatını kaybetti.

Şüpheliler tutuklandı

Jandarma, olayla ilgili Yeni Akpınar Mahalle Muhtarı Abdulkadir D. ile Mustafa D., Mahmut D., Serhat D., Ferhat D. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir D., Mustafa D. ve Ferhat D. tutuklandı.

Olay aynı cep telefonu kamerasında

Bu arada kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, mahallede toplanan grubun gittikleri fıstık bahçesinde Kenan Oktay ve oğlu Mahmut Oktay ile tartıştıkları, ardından kazma, kürek ve silahlarla saldırdıkları görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)