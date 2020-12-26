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Şanlıurfa’da arazi kavgası: 4 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.