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- Şanlıurfa’da arazi kavgası: 4 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa’da arazi kavgası: 4 ölü, 4 yaralı
Arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- DHA
- 26.12.2020 - 15:14
- Güncelleme : 26.12.2020 - 15:17
Şanlıurfa’da Avcı ve Polat ailesi arasında arazi kavgası çıktı.
Bozova kara yolu kırsal Remzi Mahallesi yakınlarına araçla gelen taraflar, tartışmalar üzerine silahlarına davrandı.
Çıkan çatışmada ilk belirlemeye göre üç kişi olay yerinde bir kişi de hastanede hayatını kaybetti.
4 YARALI VAR
Olayda 4 kişi de yaralandı.
Çatışmanın yaşandığı olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi.