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Şanlıurfa'da arazi nedeniyle kavga çıktı
Birecik'te çıkan kavga nedeniyle 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri gelirken, kavga edenlerin ise akraba olduğu öğrenildi.
- DHA
- 07.08.2021 - 17:29
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında tartışma çıktı.
Kocaşehir Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan tartışma, kısa bir süre sonra kavgaya döndü.
Gittikçe büyüyen kavgada ise silah, taş ve sopalar kullanıldı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 15 yaşındaki Müslüm İmrak, 30 yaşındaki Halil İmrak, 31 yaşındaki Muzaffer Subaşı ve 35 yaşındaki Mehmet Nazif İmrak yaralandı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİS KAVGAYA KARIŞANLARI ARIYOR
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.