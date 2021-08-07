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    Şanlıurfa'da arazi nedeniyle kavga çıktı

    Birecik'te çıkan kavga nedeniyle 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri gelirken, kavga edenlerin ise akraba olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 17:29
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    Şanlıurfa'da arazi nedeniyle kavga çıktı

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında tartışma çıktı.

    Kocaşehir Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan tartışma, kısa bir süre sonra kavgaya döndü.

    Gittikçe büyüyen kavgada ise silah, taş ve sopalar kullanıldı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 15 yaşındaki Müslüm İmrak, 30 yaşındaki Halil İmrak, 31 yaşındaki Muzaffer Subaşı ve 35 yaşındaki Mehmet Nazif İmrak yaralandı.

    Silah seslerini duyanların ihbarıyla, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Şanlıurfa da arazi nedeniyle kavga çıktı #1

    POLİS KAVGAYA KARIŞANLARI ARIYOR

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da arazi nedeniyle kavga çıktı #2

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