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Şanlıurfa'da arazi nedeniyle kavga çıktı

Şanlıurfa'da arazi nedeniyle kavga çıktı

Birecik'te çıkan kavga nedeniyle 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri gelirken, kavga edenlerin ise akraba olduğu öğrenildi.