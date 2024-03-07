Şanlıurfa'da asfalt yüklü tır, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA
Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 7'nci kilometresinde ilçe merkezine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen asfalt yüklü tır, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobile çarptı.
Tır, Viranşehir Jandarma Komutanlığı'nın bahçe duvarını yıkarak durdu.
Ekipler sevk edildi
Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Araçlardan çıkarılan Mehmet Aktaş'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan Ercan Ş. ile Sinan K., ilk müdahaleleri sonrası Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme sürüyor
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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