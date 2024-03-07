Şanlıurfa'da asfalt yüklü tır, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Viranşehir ilçesinde asfalt yüklü tır, karşı yönden gelen otomobile ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Kazada 38 yaşındaki Mehmet Aktaş öldü, 2 kişi ise yaralandı.

DHA

Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 7'nci kilometresinde ilçe merkezine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen asfalt yüklü tır, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobile çarptı.

Tır, Viranşehir Jandarma Komutanlığı'nın bahçe duvarını yıkarak durdu.

Ekipler sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Araçlardan çıkarılan Mehmet Aktaş'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan Ercan Ş. ile Sinan K., ilk müdahaleleri sonrası Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme sürüyor

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)