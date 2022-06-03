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    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası

    Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişi birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaralılar var...
    • 03.06.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 17:53
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    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe merkezinde Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Polis ve jandarma bölgede

    Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi.

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası VİDEO

    2’si polis çok sayıda yaralı

    Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı.

    Olayda 2’si polis çok sayıda kişi yaralandı.

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    DHA’nın haberine göre yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Güvenlik güçleri de kavgaya karışanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #2

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #3

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #4

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #5

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #6

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #7

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #8

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #9

    Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası #10


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