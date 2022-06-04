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    Şanlıurfa'da aşiretlerin kavgasından yeni görüntüler

    Arazi meselesi yüzünden Hubeti ile Sarmudi aşiretleri arasında çıkan 3'ü polis, 14 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
    • 04.06.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 17:26
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    Şanlıurfa'da aşiretlerin kavgasından yeni görüntüler

    Şanlıurfa Akçakale ilçe merkezinde Hubeti ile Sarmudi aşireti üyeleri arasında, arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Çıkan bu tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Olaya müdahale eden ekipler taraflar arasında set kurdu ve biber gazı kullandı.  Jandarma ekipleri de olay yerine takviye olarak gönderildi.

    11 Kişi yaralandı, 10 kişi gözaltında

    Olaylar sırasında her iki taraftan 11 kişi yaralandı. Atılan taşlarla da 3 polis memuru hafif yaralandı. Yaklaşık 4 saat sonra olaylar yatıştırıldı, 10 kişi gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçe merkezinde geniş çaplı önlem aldı.

    Şanlıurfa da aşiretlerin kavgasından yeni görüntüler #1

    Yeni görüntüler ortaya çıktı

    Güvenlik önlemleri, bugün de sürdü. Sakinliğin hakim olduğu ilçe merkezinde bazı esnafın kepenk açmadığı görüldü.

    Bu arada olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerinde çoğu gençlerden oluşan kalabalık grubun, polisin müdahalesinin ardından ara sokaklarda yüzlerini poşuyla gizleyip, ellerinde sopa, zincir, bıçakla yürüdükleri görüldü.

    Şanlıurfa da aşiretlerin kavgasından yeni görüntüler #2

    Şanlıurfa da aşiretlerin kavgasından yeni görüntüler #3

    Şanlıurfa da aşiretlerin kavgasından yeni görüntüler #4

    Şanlıurfa da aşiretlerin kavgasından yeni görüntüler #5

    Şanlıurfa da aşiretlerin kavgasından yeni görüntüler #6


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