Şanlıurfa'da aşırı yüklenme sonucu trafoda peş peşe meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye'nin kaçak elektrik kullanımında zirvede yer alan şehri Şanlıurfa'da özellikle yaz aylarında klimalara yüklenilmesi ile elektrik hatlarında problemler meydana geliyor.

O problemlerden biri de bugün yaşandı.

Trafo patladı

DHA'nın haberine göre Eyyübiye Mahallesi Büyükyol Caddesi'ndeki trafo aşırı yüklenmeden kaynaklı alev alev yanmaya başladı, ardından patlama oldu.

Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede tedirginliğe yol açtı.

O anlar kamerada

Havai fişek görüntüsünü andıran patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahallelinin ihbarıyla adrese gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı. Patlama sonucu mahallede enerji kesintisi yaşandı.

Şanlıurfa'da aşırı yüklenme trafo patlattı VİDEO









