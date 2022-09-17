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- Şanlıurfa'da atın yaraladığı çocuk tedavi altında
Şanlıurfa'da atın yaraladığı çocuk tedavi altında
Harran ilçesinde bahçede oynarken atın teptiği 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Minik çocuğun tedavisi sürüyor.
- 17.09.2022 - 16:51
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, at dehşeti yaşandı.
Taşlıca Mahallesi'nde yaşanan olayda, 4 yaşındaki İsa Ç., bahçedeki atın çevresinde oynamaya başladı.
Küçük çocuğa saldırdı
Bu sırada huysuzlanan at, minik çocuğun başından yaraladı.
Ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk tedavisi sonrası ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, küçük çocuğun tedavisi sürüyor.