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Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybederken kazara arkadaşını vurduğunu iddia eden bir kişi teslim oldu