Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşıkara Mahallesi'nde 17 yaşındaki F.Y. av tüfeğiyle vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ve jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından F.Y.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazara arkadaşını vurduğunu iddia etti
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.Ö. (17), kazara arkadaşını vurduğunu öne sürerek teslim oldu.
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