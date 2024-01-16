Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi
AA & Ensonhaber

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşıkara Mahallesi'nde 17 yaşındaki F.Y. av tüfeğiyle vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından F.Y.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazara arkadaşını vurduğunu iddia etti

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.Ö. (17), kazara arkadaşını vurduğunu öne sürerek teslim oldu.