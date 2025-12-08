Şanlıurfa'da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'nın Akpiyar Mahallesi'nde 6 Aralık günü kendisine ait mobilya mağazasını açmak için gelen Mustafa K., iş yerinin önünde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Mustafa K., kurşunlardan korunmak için koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

SALDIRGAN MOTOSİKLETLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan ise yolun karşısında bekleyen motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI İŞ YERİ SAHİBİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mustafa K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI GÜN BİR İŞ YERİNE DAHA SİLAHLA SALDIRDILAR

Aynı gün Güllübağ Mahallesi'nde Sedat Aslan da çalıştığı marketi açmak istediği sırada, motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

Kanamayı durdurmak için bir vatandaş, Aslan'ın yarasına tampon yaptı.

Sedat Aslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRILARIN FAİLLERİNİ AYNI OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, markete yönelik saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, mobilya mağazasına saldıran kişiyle aynı olduğu yönünde bilgiye ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.