Şanlıurfa'da baba traktörle 6 yaşındaki oğlunu ezdi

Tarladan dönen baba, onu görüp koşan 6 yaşındaki oğlunu görmeyerek ezdi. Traktörün altında kalan çocuk olay yerinde can verdi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kural Mahallesi'nde traktörle tarlasını süren Mehmet A. evine döndü.

Babasının tarladan geldiğini gören 6 yaşındaki Zahit A., traktöre doğru koştu. Aniden traktörün önüne çıkan çocuk, tekerleğin altında kalarak ezildi.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Komşularının haber vermesiyle eve çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, cenaze hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.