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    Şanlıurfa'da baba traktörle 6 yaşındaki oğlunu ezdi

    Tarladan dönen baba, onu görüp koşan 6 yaşındaki oğlunu görmeyerek ezdi. Traktörün altında kalan çocuk olay yerinde can verdi.
    • 13.05.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 17:32
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    Şanlıurfa'da baba traktörle 6 yaşındaki oğlunu ezdi

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kural Mahallesi'nde traktörle tarlasını süren Mehmet A. evine döndü.

    Babasının tarladan geldiğini gören 6 yaşındaki Zahit A., traktöre doğru koştu. Aniden traktörün önüne çıkan çocuk, tekerleğin altında kalarak ezildi.

    Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

    Komşularının haber vermesiyle eve çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İHA'nın haberine göre, cenaze hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da baba traktörle 6 yaşındaki oğlunu ezdi #1


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