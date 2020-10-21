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    Şanlıurfa'da baba ve 3 yaşındaki oğlu kazada öldü

    Otomobilin çarptığı motosikletteki 38 yaşındaki baba ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 08:31
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    Şanlıurfa'da baba ve 3 yaşındaki oğlu kazada öldü

    Şanlıurfa Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun 15’inci kilometresindeki Aslanbaba mevkisinde Veysel B. yönetimindeki 07 ABY 558 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Şimşek (38) yönetimindeki plakasız motosiklete, arkadan çarptı.

    Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki oğlu Serhat Şimşek (3), ağır yaralandı.

    BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kazanın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Veysel B.'yi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa da baba ve 3 yaşındaki oğlu kazada öldü #1

    Şanlıurfa da baba ve 3 yaşındaki oğlu kazada öldü #2

    Şanlıurfa da baba ve 3 yaşındaki oğlu kazada öldü #3

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