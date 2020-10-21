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- Şanlıurfa'da baba ve 3 yaşındaki oğlu kazada öldü
Şanlıurfa'da baba ve 3 yaşındaki oğlu kazada öldü
Otomobilin çarptığı motosikletteki 38 yaşındaki baba ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
- DHA
- 21.10.2020 - 08:31
Şanlıurfa Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun 15’inci kilometresindeki Aslanbaba mevkisinde Veysel B. yönetimindeki 07 ABY 558 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Şimşek (38) yönetimindeki plakasız motosiklete, arkadan çarptı.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki oğlu Serhat Şimşek (3), ağır yaralandı.
BABA VE OĞLU KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Veysel B.'yi gözaltına aldı.