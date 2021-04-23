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    Şanlıurfa'da babasını ve komşusunu pompalı tüfekle vurdu

    Şanlıurfa'da 24 yaşındaki genç, babası ve komşusunu pompalı tüfekle vurdu.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 12:14
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    Şanlıurfa'da babasını ve komşusunu pompalı tüfekle vurdu

    Şanlıurfa'da yaşayan 24 yaşındaki Özkan P., tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu vurdu. Babasını ve komşusunu vurarak kaçan genç, yakalanarak gözaltına alındı.

    BABASINI VE KOMŞUSUNU VURDU

    Şanlıurfa'da oto kiralama işi yapan Özkan P., bilinmeyen bir nedenle babası Hasan P. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan P., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle babasına ateş açarak, ayağından yaraladı.

    Bu sırada silah sesini duyan komşuları Mustafa Karayazgan, tüfekle kaçmaya çalışan genci durdurmak istedi. Özkan P., ateş ettiği Karayazgan'ı da yaralayıp, kaçtı.

    Şanlıurfa da babasını ve komşusunu pompalı tüfekle vurdu #1

    GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hasan P. ile Mustafa Karayazgan'ı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan P. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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    Şanlıurfa da babasını ve komşusunu pompalı tüfekle vurdu #3

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    Şanlıurfa da babasını ve komşusunu pompalı tüfekle vurdu #5

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