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    Şanlıurfa’da bahçeye giren hırsız, bıldırcın kuşlarını çaldı

    Yerel bir televizyon kanalının bahçesine giren hırsız, kafeste bulunan 3 bıldırcın kuşunu çalarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 17:27
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    Şanlıurfa’da bahçeye giren hırsız, bıldırcın kuşlarını çaldı

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi’nde bulunan yerel bir televizyon kanalının bahçesine hırsız girdi.

    Bir süre etrafına bakan hırsız, çalacak bir şey bulamayınca gözüne bahçedeki kafesi kestirdi.

    Kafes içerisinde bulunan 3 adet bıldırcın kuşunu çalan hırsız, olay yerinden uzaklaştı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Televizyon çalışanlarından Faysal Çağla yaptığı açıklamada, bıldırcın kuşlarının maddi olarak yüksek bir değerinin olmadığını belirtti.

    Fakat hırsızlık boyutunun küçüklük ya da büyüklükle derecelendirilmemesi gerektiğini belirten Çağla, hırsızın bulunarak cezalandırması için şikayetçi olduklarını aktardı.

    Şanlıurfa’da bahçeye giren hırsız, bıldırcın kuşlarını çaldı #1

    Şanlıurfa’da bahçeye giren hırsız, bıldırcın kuşlarını çaldı #2

    Şanlıurfa’da bahçeye giren hırsız, bıldırcın kuşlarını çaldı #3

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