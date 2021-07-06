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    Şanlıurfa'da balkondan düşen bebek öldü

    5 gün önce balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet Altun, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 18:39
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    Şanlıurfa'da balkondan düşen bebek öldü

    Geçen hafta perşembe günü Birecik’in Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki katlı evlerinin üst kat balkonunda oynayan 2 buçuk yaşındaki Mehmet Altun, üzerine çıktığı sandalyede dengesini kaybedip düştü.

    Yaralanan Mehmet, ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Altun, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    OTOPSİ YAPILDI

    Ölümü ile ailesini yasa boğan küçük Mehmet, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından defnedildi.

    Şanlıurfa da balkondan düşen bebek öldü #1

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