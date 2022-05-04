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Şanlıurfa'da balkondan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
3'üncü kat balkonundan aşağı bakan 4 yaşındaki minik Nurdem, dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 04.05.2022 - 17:19
Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'nde dehşet olay yaşandı.
4 yaşındaki Nurdem Kırtay isimli kız çocuğu, 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken, aşağıdaki çocukları izlemek istedi.
Balkondan aşağı düştü
DHA'nın haberine göre, bu sırada dengesini kaybeden minik kız, balkondan zemine düştü.
Küçük kızın beton zemine düştüğünü görenlerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık görevlileri, ağır yaralı Nudem'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Minik kız hayatını kaybetti
Acil serviste tedaviye alınan Nudem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Nudem'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından doktor olan babası Zeki Kırtay’a teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.