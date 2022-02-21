- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa'da bekçi, siteye girmek isteyen hamalı vurdu
Şanlıurfa'da bekçi, siteye girmek isteyen hamalı vurdu
Bir siteye girmek isteyen 20 yıllık hamal, kendisinin siteye girmesine izin vermeyen bekçi ile tartıştı. Site bekçisi, hamalı kurşun yağmuruna tuttu.
- İHA
- 21.02.2022 - 12:24
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncular Pazarı Sitesinde, 36 yaşındaki 20 yıllık hamal Mehmet Genç sabah saatlerinde işe gitti.
Sitenin içerisine girmek isteyen hamal, burada site bekçisi tarafından engellendi.
Tartışma sonrası çıkan kavgada silahına sarılan O.F., hamalı kurşun yağmuruna tuttu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Mehmet Genç, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BEKÇİ, GÖZALTINA ALINDI
Hastanede yoğun bakıma alınan Genç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası site bekçisi O.F. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.