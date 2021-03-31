Şanlıurfa’da bekçiler başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Şüphe üzerine 4 şahsı durdurup arama yapan bekçiler, bomba düzeneğinde kullanılan 102 fünye ele geçirdi. Bekçiler, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 4 emniyet bekçisi, şüphelendikleri 4 şahsı durdurarak, üzerlerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 102 adet bomba fünyesi bulan bekçiler, Bozova’da gömülü halde bir bombanın tespit edilmesini sağladı.

VALİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile dört emniyet bekçisini makamında kabul etti.

Halkın güvenliği ve huzuru için cesaret ve fedakarlıkla güvenlik güçlerinin görev yaptığını ifade eden Vali Erin, bekçilerin şahsında tüm güvenlik güçlerini tebrik ettiğini ifade etti.

Vali Erin, başarı belgesi verdiği bekçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BOMBA DÜZENEĞİNDE KULLANILACAKTI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 11 Mart 2021 günü Suruç ilçesinde görevli bekçiler, şüphe üzerine dört şahsı durdurmuş, yapılan inceleme neticesinde şahıslardan yabancı ülke vatandaşının çantasında siyah poşete sarılı bomba düzeneğinde kullanılan 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye ve 1 adet flash bellek bulunmuştu.

Şahıslar, yasal işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.