Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
405.088
-1.12%
EXEN Coin
21.35
0.23%
14ºC
İstanbul
Yağmur 14 C

    Şanlıurfa’da bıçaklı kavga

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından 3 kişi bıçaklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da bıçaklı kavga

    Şanlıurfa’da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

    Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nde, cadde üzerinde birbirleriyle karşılaşan iki grup arasında tartışma yaşandı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Tartışma kısa sürede tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Grup içerisinde bulunan kişilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırarak 3 kişiyi yaraladı.

    Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı ViDEO

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Karnından bıçak darbesi alan bir kişinin durumunun ağır olduğu, diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Şanlıurfa’da bıçaklı kavga #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir