Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından 3 kişi bıçaklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şanlıurfa’da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nde, cadde üzerinde birbirleriyle karşılaşan iki grup arasında tartışma yaşandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Grup içerisinde bulunan kişilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırarak 3 kişiyi yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı ViDEO

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Karnından bıçak darbesi alan bir kişinin durumunun ağır olduğu, diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.