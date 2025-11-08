Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

- Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
- Kavgada yaralanan 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.
- Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılardan Abdullah S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.