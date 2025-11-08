Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 01:55
  • Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
  • Kavgada yaralanan 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.
  • Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılardan Abdullah S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

