İki grup arasında çıkan kavgada 2 Suriyeli kardeş bıçak darbesiyle yaralanırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Suruç'a bağlı Hürriyet Mahallesi’nde, ekmek satan 2 Suriye uyruklu kardeş ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

SURİYELİ KARDEŞLER BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada kim tarafından bıçaklandığı belirlenemeyen ve isimleri öğrenilemeyen iki kardeş ağır yaralandı.

Kanlar içerisinde yere yığılan kardeşler çevredeki bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekipleri de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yaralılara sağlık ekiplerince yapılan müdahale de yer aldı.

Şanlıurfa'da bıçaklı, sopalı kavga