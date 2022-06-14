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    Şanlıurfa'da bir baba, oğullarına kurşun yağdırdı: 1 ölü

    Şanlıurfa'da çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğlunu silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisi sürüyor.
    • 14.06.2022 - 00:00
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    Şanlıurfa'da bir baba, oğullarına kurşun yağdırdı: 1 ölü

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı.

    Bıçaklanan baba, oğullarını silahla vurdu

    Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

    Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Şanlıurfa da bir baba, oğullarına kurşun yağdırdı: 1 ölü #1

    Komşuda saklanan baba gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, iki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan B., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da bir baba, oğullarına kurşun yağdırdı: 1 ölü #2

     


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