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- Şanlıurfa'da bir baba, oğullarına kurşun yağdırdı: 1 ölü
Şanlıurfa'da bir baba, oğullarına kurşun yağdırdı: 1 ölü
- 14.06.2022 - 00:00
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı.
Bıçaklanan baba, oğullarını silahla vurdu
Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Komşuda saklanan baba gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, iki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan B., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.