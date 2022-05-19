Şanlıurfa'da bir borunun içerisinden mühimmat çıktı

Şanlıurfa'da bir borunun içerisinden mühimmat çıktı

Şanlıurfa’da bir eve düzenlenen operasyonda borunun içerisine gizlenmiş vaziyette uzun namlulu silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak İstihbarat çalışması yapıldı.

Çalışma sonucunda bir şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

M.A. isimli şahsı takibe alan ekipler, ilçeye bağlı Kargalı kırsal Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

Atık su borusundan uzun namlulu silah çıktı

Operasyonda evin değişik bölgelerinde dedektör köpeklerin de desteğiyle arama yapıldı.

Arama sonucu garaj olarak kullanılan bir odadaki atık su borusunun içerisine gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği, 306 adet uzun namlulu silah mermisi, 561 tabanca mermisi, 5 adet uzun namlulu silah şarjörü, 7 adet çivi uçlu beyzbol sopası, 2 adet hücum yeleği, 1 adet oluklu bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, şahsın eşi N.A.’nın üzerinde yapılan üst aramasında ise 2 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



