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    Şanlıurfa’da bir kadın, çöken duvarın altında kaldı

    Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi kırsalında, inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü. N.A. isimli bir kadın, yıkılan molozların altında kaldı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 17:49
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    Şanlıurfa’da bir kadın, çöken duvarın altında kaldı

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi kırsalında, inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü.

    N.A. isimli bir kadın, moloz yığınlarının altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, N.A.’nın yardımına koştu.

    Vatandaşlar, molozların altındaki N.A.’yı çıkardı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, N.A.’yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Tedavi altına alınan N.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Şanlıurfa’da bir kadın, çöken duvarın altında kaldı VİDEO

    Şanlıurfa’da bir kadın, çöken duvarın altında kaldı #1

    Şanlıurfa’da bir kadın, çöken duvarın altında kaldı #2

    Şanlıurfa’da bir kadın, çöken duvarın altında kaldı #3

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