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    Şanlıurfa'da bir kadın, yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, yasak aşk yaşadığı adama sokak ortasında kurşun yağdırdı.
    • 10.07.2022 - 20:23
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    Şanlıurfa'da bir kadın, yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü

    Akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi’nde yaşanan olayda 3 çocuk annesi F.Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden kaçarak yasak aşk yaşadığı Iğdır’da yaşayan Ferhat D. ile Şanlıurfa merkezde buluştu.

    Tartışıp babasının evine gitti

    F.Y. ile Ferhat D., birkaç gün birlikte yaşadıktan sonra Birecik’e giderek bir evde kaldı. Yasak aşk yaşayan çift henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Suruç ilçesine dönen kadın, babasının evine sığınarak Ferhat D.’yi arayıp gelmesini söyledi.

    Yasak aşk yaşadığı adama kurşun yağdırdı

    Suruç’ta bir araya gelen şahıs ile kadın arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda yanında sakladığı tabancayı çıkaran kadın, Ferhat D.’ye defalarca ateş açtı.

    Çok sayıda merminin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken F.Y. ise cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da bir kadın, yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü #1

    Şanlıurfa da bir kadın, yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü #2

    Şanlıurfa da bir kadın, yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü #3

    Şanlıurfa da bir kadın, yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü #4

    Şanlıurfa da bir kadın, yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü #5


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