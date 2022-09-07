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    Şanlıurfa'da bir kişi aracından düşen süngeri almak isterken öldü

    Şanlıurfa'da seyir halindeyken otomobilin bagajından düşen süngeri almak için durdurduğu araçtan inen sürücü Halil Tokmak, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • 07.09.2022 - 21:58
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    Şanlıurfa'da bir kişi aracından düşen süngeri almak isterken öldü

    Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, kent merkezine gitmekte olan Halil Tokmak'ın kullandığı 72 AAS 108 plakalı otomobilin bagajından iple sarılı rulo sünger yola düştü.

    Yola düşen süngeri almak isterken araba çarptı

    Otomobilden süngerin düştüğünü fark eden Tokmak, aracını yol kenarına park ederek, yola düşen süngeri almaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa A.'nın kullandığı 63 ZH 080 plakalı otomobil, Tokmak'a çarptı.

    Hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan Tokmak, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Halil Tokmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için Yılmaz M.'nin kullandığı otomobil, kaldırıma ve bariyerlere çarparak durdu.

    DHA'nın haberine göre, hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da bir kişi aracından düşen süngeri almak isterken öldü #1

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    Şanlıurfa da bir kişi aracından düşen süngeri almak isterken öldü #5

    Şanlıurfa da bir kişi aracından düşen süngeri almak isterken öldü #6


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