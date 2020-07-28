Şanlıurfa'da bir kişi parkta saldırıya uğradı

Şanlıurfa'da bir kişi parkta saldırıya uğradı

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Karaköprü ilçesinde bir vatandaş, ailesiyle birlikte parkta otururken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybederken yanında bulunan 5 yaşındaki yeğeni de yaralandı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, mahallede bulunan 11 Nisan Kurtuluş Parkında ailesiyle birlikte oturan Vedat Dolaş (41), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından vurulan Dolaş olay yerinde hayatını kaybederken kurşunların hedefi olan 5 yaşındaki yeğeni Zehra Ç. ise yaralandı.

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Vedat Dolaş’ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı çocuk ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da bir kişi parkta saldırıya uğradı VİDEO









