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    Şanlıurfa’da birlikte yaşadığı kadını öldürdü

    Birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı, suç aleti silahla birlikte yakalandı.
    • 07.05.2022 - 13:50
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    Şanlıurfa’da birlikte yaşadığı kadını öldürdü

    Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 7 yıldır birlikte yaşayan Hülya E. (42) ile Mehmet A. (59) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Mehmet A., Hülya E.'ye silahla ateş açtı.

    Kurtarılamadı

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nden Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir çocuk annesi Hülya E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Suç aletiyle yakalandı

    İHA’da yer alan habere göre polis ekipleri, zanlı Mehmet A.'yı suç aleti silahla yakaladı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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