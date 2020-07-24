Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

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Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haça el konuldu.

Şanlıurfa Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir araçta tarihi eser taşındığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlçede durdurulan araçtaki aramada, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ile 10 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulundu.

Operasyonda jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.