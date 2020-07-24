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    Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

    Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haça el konuldu.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 11:15
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 11:15
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    Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

    Şanlıurfa Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir araçta tarihi eser taşındığı belirlendi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    İlçede durdurulan araçtaki aramada, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ile 10 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulundu.

    Operasyonda jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi #1

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