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- Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi
Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi
Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haça el konuldu.
- İHA
- 24.07.2020 - 11:15
- Güncelleme : 24.07.2020 - 11:15
Şanlıurfa Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir araçta tarihi eser taşındığı belirlendi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İlçede durdurulan araçtaki aramada, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ile 10 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulundu.
Operasyonda jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.