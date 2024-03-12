İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesi'nde henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde mahalleye enerji veren elektrik panosu yanmaya ve art arda bomba gibi patlamaya başladı.
Yangın sonrası kulakları sağır eden patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri arasında korkulu anlar yaşandı.
Yangın nedeniyle mahalle karanlığa gömüldü.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, enerjinin kesilmesinden sonra itfaiye yangına müdahale etti.
Tamamen yanan pano nedeniyle bölge elektriksiz kaldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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