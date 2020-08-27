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    Şanlıurfa'da, çakmakla oynayan çocuklar iki aracı yaktı

    Haliliye ilçesinde park halindeki otomobil içinde çakmakla oynayan çocuklar, aracın yanmasına sebep oldu. Çıkan yangın bitişiğindeki araca da sıçradı.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 23:08
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 23:08
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    Şanlıurfa'da, çakmakla oynayan çocuklar iki aracı yaktı

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde yaşanan olayda.  park halindeki otomobilin içinde çakmakla oynayan çocuklar, otomobilin alev almasına neden oldu.

    Otomobilden son anda çıkan çocuklar durumu yakınlarına haber verdi. Evden çıkan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

    Şanlıurfa da, çakmakla oynayan çocuklar iki aracı yaktı #1

    BİTİŞİĞİNDEKİ ARACA DA SIÇRADI

    Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki başka bir otomobile de sıçradı. İtfaiyenin müdahale ettiği araçlardan biri tamamen yanarken diğer araç ise kısmen zarar gördü.

    Araçların Ersan Ç. ile Alişan K.’ya ait olduğu öğrenildi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da, çakmakla oynayan çocuklar iki aracı yaktı VİDEO


    Şanlıurfa da, çakmakla oynayan çocuklar iki aracı yaktı #2

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