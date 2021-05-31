Şanlıurfa'da cam silerken beton zemine düştü

Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen Berrin Akça, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da yaşayan ve avukat olmak için stajyerlik yaptığı öğrenilen 23 yaşındaki Berrin Akça'nın başına talihsiz bir olay geldi. Akça, cam silmek için evin penceresine çıktı.

CAM SİLERKEN DÜŞTÜ

Akça, 4. kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip, beton zemine düştü.

Akça’nın düştüğünü gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.





KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölümü yakınlarını üzen Akça’nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.



