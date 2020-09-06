Şanlıurfa'da camiye dadanan hırsızlar aranıyor

Şanlıurfa'da hırsızların 6. kez girdiği Hazreti Ebubekir Sıddık Camii'nin 12 alemi ve kabloları çalındı.

Şanlıurfa Merkez Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bir buçuk yıl önce hizmete açılan Hazreti Ebubekir Sıddık Camii'nden hırsızlık yapıldı.

Camiyi yaptıran hayırsever Halil Tatlı, 12 alem ve bazı kabloların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Camide inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

"KUBBELER DELİK OLUŞTU"

Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada camiye 6. kez hırsızların girdiğini söyledi.

Bir haftada ikinci kez hırsızlık yapıldığını belirten Tatlı, şunları dile getirdi: "Bugün hırsızlar camideki kabloları ve kubbelerdeki 12 alemi çaldılar. En büyük aleme de yetişemedikleri için alamamışlar. Yetişselerdi onu da götüreceklerdi. Alemleri sökerken kubbelerde delik oluşmuş, yağmur yağdığında içeriye suyun sızma ihtimali var. Devletimizin gücüyle bu tür hırsızlık olayları son olabilir. Onlardan ricam bir an önce bir çözüm bulunsun. Bu camiyi hayırsever olarak yapan kişiyim. Bu olaylar bizi huzursuz ediyor."

Şanlıurfa'da hırsızların 6. kez girdiği caminin alem ve kabloları çalındı VİDEO