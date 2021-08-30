Şanlıurfa’da cani koca, eşini leğende boğarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan olayda bir kişi, tartıştığı karısını ellerini bağlayıp leğendeki suda boğarak öldürdü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde yaşanan olayda, A.T. (46), 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay (40) ile tartıştı.

ELLERİNİ BAĞLADIĞI KARISINI SU DOLU LEĞENDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmada A.T., ellerini bağladığı eşini su dolu plastik leğende boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden polis ekipleri, elleri bağlı halde hareketsiz yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan A.T. emniyete götürülürken, kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.