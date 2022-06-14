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    Şanlıurfa’da cezaevinden izinli çıktı, öldürüldü

    Cezaevinden izinli çıkan 38 yaşındaki mahkum, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 14.06.2022 - 09:07
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    Şanlıurfa’da cezaevinden izinli çıktı, öldürüldü

    Bir süre önce işlediği suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap (38), izinli olarak Şanlıurfa’da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

    İpekyol Mahallesi 2338. Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen saldırı sırasında vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı.

    Silah sesini duyanlar polisi aradı

    Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap, ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Şanlıurfa’da cezaevinden izinli çıktı, öldürüldü #1

    Kurtarılamadı

    Tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Şanlıurfa’da cezaevinden izinli çıktı, öldürüldü #2


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