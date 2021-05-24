Euro
10.2318
-0.27%
Dolar
8.3885
-0.32%
Altın
508.22
-0.17%
Borsa
1.454
0.15%
Bitcoin
311.000
-0.13%
EXEN Coin
38.80
-6.61%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Şanlıurfa'da, çıkan arazi kavgasında hamile kadın darbedildi

    Şanlıurfa'da arazi kavgası çıktı, darbedilen hamile kadın bebeğini kaybetti.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da, çıkan arazi kavgasında hamile kadın darbedildi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağı Taşlı Kırsal Mahallesi'nde, toprak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. 9 aylık hamile olan Emine D'nin ise darp sonucu bebeği öldü.

    BEBEK SEZARYEN İLE ALINDI

    Emine D., yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı hamile kadın, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Doktorlar tarafından sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de kavgada hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte, gece geç saatlerde Aşağı Taşlı Mahallesi'nde, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi.

    Şanlıurfa'da, çıkan arazi kavgasında hamile kadın darbedildi ViDEO

    Şanlıurfa da, çıkan arazi kavgasında hamile kadın darbedildi #1

    JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

    Bebeğini kaybeden Emine D.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

    Şanlıurfa da, çıkan arazi kavgasında hamile kadın darbedildi #2

    Şanlıurfa da, çıkan arazi kavgasında hamile kadın darbedildi #3

    Şanlıurfa da, çıkan arazi kavgasında hamile kadın darbedildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir