Şanlıurfa'da arazi kavgası çıktı, darbedilen hamile kadın bebeğini kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağı Taşlı Kırsal Mahallesi'nde, toprak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. 9 aylık hamile olan Emine D'nin ise darp sonucu bebeği öldü.

BEBEK SEZARYEN İLE ALINDI

Emine D., yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı hamile kadın, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorlar tarafından sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de kavgada hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte, gece geç saatlerde Aşağı Taşlı Mahallesi'nde, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi.

Şanlıurfa'da, çıkan arazi kavgasında hamile kadın darbedildi ViDEO







JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bebeğini kaybeden Emine D.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.



