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    Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi hastanede öldürüldü

    Akçakale ilçesinde, tarla sulama meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ardından gözaltına alınan Mehmet Erberk, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğradı.
    • 03.08.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 14:46
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    Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi hastanede öldürüldü

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü.

    Kavgada, Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı.

    Kavgada 1 kişi öldü

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı.

    Olayın ardından jandarma tarafından, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı.

    Hastanede öldürüldü

    İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Erberk, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Mehmet Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırılıya uğradı. Erberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı.

    Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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    Takviye ekiplerle önlem alındı

    Mehmet Erberk'in yakınları, hastane önünde toplandı.

    Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı.

    Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi.

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