Şanlıurfa'da cinayete ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 22:13 Güncelleme:
  • Şanlıurfa'da Kadri Yeşiltaş'ın cansız bedeninin bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
  • Düzenlenen operasyonda Z.A. ve K.A. gözaltına alındı.
  • Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Şanlıurfa'da Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kara yolu kenarında Kadri Yeşiltaş'ın cansız bedeninin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince kırsalda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda cinayet zanlıları Z.A. ve K.A. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNMUŞTU

Siverek-Adıyaman kara yolu kenarında önceki yerde hareketsiz kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede bu kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, cesedin yakınlarında çok sayıda boş kovan bulunmuştu.

