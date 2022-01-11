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    Şanlıurfa'da çocuğa araç çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhittin T., yük pikabının çarpmasıyla hastanelik oldu.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 15:21
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    Şanlıurfa'da çocuğa araç çarptı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen yük pikabı, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhittin T.’ye çarptı.

    Yaralanan Muhittin T., olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Öte yandan bölgede yaşayan vatandaşlar, Çermik ilçesi ve Adıyaman'ı Şanlıurfa’ya bağlayan Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda sık sık kaza yaşandığını, yetkililerin önlem almasını istedi.

    Şanlıurfa da çocuğa araç çarptı #1

    Şanlıurfa da çocuğa araç çarptı #2


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