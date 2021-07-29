Bir süre top oynadıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, sürücünün anlık hamlesiyle son anda kurtuldu.

Siverek-Adıyaman karayolunda topla oynayan 13 yaşındaki çocuk, karşıdan karşıya geçmek isterken ölümden döndü.

Koşar adımlarla ilerleyen çocuk, hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

ANİ MANEVRA HAYAT KURTARDI

Sürücünün ani manevra yapmasıyla olası kazanın önüne geçildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün daha sonra aracını yol kenarına park edip, çocuğun yanına gelerek başını okşadığı görüldü.

Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı