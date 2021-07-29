Euro
10.0676
-0.69%
Dolar
8.4568
-1.07%
Altın
497.31
0.11%
Borsa
1.391
2.25%
Bitcoin
337.915
-0.34%
EXEN Coin
24.65
0.32%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı

    Bir süre top oynadıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, sürücünün anlık hamlesiyle son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı

    Siverek-Adıyaman karayolunda topla oynayan 13 yaşındaki çocuk, karşıdan karşıya geçmek isterken ölümden döndü.

    Koşar adımlarla ilerleyen çocuk, hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

    ANİ MANEVRA HAYAT KURTARDI

    Sürücünün ani manevra yapmasıyla olası kazanın önüne geçildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün daha sonra aracını yol kenarına park edip, çocuğun yanına gelerek başını okşadığı görüldü.

    Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

    Şanlıurfa da çocuğun kazadan kurtulma anı #1

    Şanlıurfa da çocuğun kazadan kurtulma anı #2

    Şanlıurfa da çocuğun kazadan kurtulma anı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir