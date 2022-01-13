Euro
15.5501
2.60%
Dolar
13.5362
2.36%
Altın
791.0230
1.81%
Borsa
207,065.00
0.31%
Bitcoin
592.499
1.68%
BTXN Coin
33.12
-1.42%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Şanlıurfa'da çocukları takip ederek tacizde bulunan zanlı yakalandı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde takip ettiği çocuklara cinsel tacizde bulunan şüpheli, polisin yüzlerce kamera kaydını incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 19:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da çocukları takip ederek tacizde bulunan zanlı yakalandı

    27 Aralık 2021 tarihi ile 12 Ocak 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 3 kız çocuğu tacize uğradı.

    3 KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ

    27 Aralık 2021 tarihinde yaşanan ilk olayda sofra silkelemek için evlerinin önüne çıkan 8 yaşındaki kız çocuğu, cinsel tacize uğradı.

    7 Ocak 2022 tarihinde yaşanan ikinci olayda ise 10 yaşındaki kız çocuğu, fırından ekmek aldıktan eve geri dönerken kendisini takip eden şahsın cinsel tacizine uğradı.

    12 Ocak 2022 tarihinde yaşanan son olayda ise ekmek almak için markete giden 7 yaşındaki kız çocuğu, kendisini takip eden şahıs tarafından sıkıştırıldığı çıkmaz sokakta taciz edildi.

    Şanlıurfa da çocukları takip ederek tacizde bulunan zanlı yakalandı #1

    POLİS EKİPLERİ KAMERALARI İNCELEDİ

    Ailelerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, zanlıyı yakalamak için yüzlerce kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemede şahsın 26 yaşındaki yabancı uyruklu E.İ. olduğu tespit edildi. Zanlı, polisin operasyonuyla evinde gözaltına alındı.

    Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs emniyete götürüldü. Emniyete götürülen çocuklar da şahsı teşhis etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

    Şanlıurfa da çocukları takip ederek tacizde bulunan zanlı yakalandı #2

    ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK

    Tacize uğrama anları güvenlik kameralarına da yansıyan çocuklara psikolojik destek verilirken zanlının eşi ve çocuğu da emniyete götürüldü. Ekipler, zanlının kendi çocuğunu da cinsel yönden istismar edip etmediğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da çocukları takip ederek tacizde bulunan zanlı yakalandı #3


    Görüş Bildir