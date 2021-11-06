Şanlıurfa'da çocuklar arasında oyun oynarken çıkan kavgaya aileler de karışırken, kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Hayati Harrani Mahallesinde birbirine komşu Türk ve Suriye uyruklu iki ailenin çocukları arasında oyun oynarken başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARIN KAVGASINA TAŞ, SOPA VE BIÇAKLA DALDILAR

İki ailenin haber vermesiyle gelen yakınlarının da katıldığı kavgada iki grup birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada İbrahim Al (21) sırtından bıçaklanırken, Hame Al ise taş ve sopalarla yaralandı.

Şanlıurfa'da çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 2 yaralı 4 gözaltı - Video

YARALI 2 KİŞİNİN DURUMU İYİ

İhbarla olay yerine gelen polis tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi ise gözaltına aldı.

HASTANE VE MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olayla ilgili polis, hastane ve kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.