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- Şanlıurfa'da çocuklarına kurşun yağdıran baba tutuklandı
Şanlıurfa'da çocuklarına kurşun yağdıran baba tutuklandı
Şanlıurfa'da bir oğlunu silahla vurup öldüren, diğerini ise ağır yaralayan baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 14.06.2022 - 21:17
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün gece saatlerinde Ramazan B. isimli baba, oğulları Fatih B. ve Gökhan B. ile para yüzünden tartıştı.
Tartışma esnasında iki kardeşin babalarını bıçaklamasıyla büyüyen kavgada, öfkeli baba Ramazan B.'nin silahla ateş etmesiyle son buldu.
Kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğerinin durumu ağır
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.’nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Baba tutuklandı
İki oğlunu silahla vurduktan sonra saklandığı komşusunda bulunan baba, polis tarafından gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan baba Ramazan B., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.