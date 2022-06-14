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Şanlıurfa'da çocuklarına kurşun yağdıran baba tutuklandı

Şanlıurfa'da çocuklarına kurşun yağdıran baba tutuklandı

Şanlıurfa'da bir oğlunu silahla vurup öldüren, diğerini ise ağır yaralayan baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.