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Şanlıurfa'da çürümüş bebek cesedi bulundu
- İHA
- 01.05.2021 - 16:04
- Güncelleme : 01.05.2021 - 16:06
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde, 2 ay önce kirada oturan ve kimlikleri öğrenilmeyen kişilerce boşaltılan iki katlı müstakil eve gelen ev sahibi, içerideki pis koku üzerine odaları dolaşmaya başladı.
Ev sahibi, bir süre sonra yerde gördüğü poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaştı.
OTOPSİ YAPILACAK
Bunun üzerine ev sahibi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ön incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu ve yaklaşık 2 ay önce öldüğünü değerlendirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
AİLESİ ARANIYOR
Polis ekipleri ise bebeğin annesi ve babasını bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da çürümüş bebek cesedi bulundu